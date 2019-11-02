Серія А: результати матчів та відео голів 11 туру
З 2-го по 4 листопада в Італії відбудеться 11 тур чемпіонату країни з футболу. Огляд матчів та відео голів дивіться на сайті Спорт 24.
Рома – Наполі 2:1
Голи: Дзаньоло, 19, Верету, 54 (пен) – Мілік, 72
Незабитий пенальті: Коларов, 26 (Рома)
Вилучення: Четін, 90+5 (Рома)
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Рома – Наполі відеоогляд матчу
Болонь – Інтер
Торіно – Ювентус
Турнірна таблиця Серії А
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