Серія А: результати матчів та відео голів 11 туру

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Чемпіонат Італії 2019 – огляд матчів 11 туру: Серія А
Серія А: результати та відео голів 11 туру / twitter.com/officialasroma

З 2-го по 4 листопада в Італії відбудеться 11 тур чемпіонату країни з футболу. Огляд матчів та відео голів дивіться на сайті Спорт 24.

Рома – Наполі 2:1

Голи: Дзаньоло, 19, Верету, 54 (пен) – Мілік, 72

Незабитий пенальті: Коларов, 26 (Рома)
Вилучення: Четін, 90+5 (Рома)

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Рома – Наполі відеоогляд матчу

Болонь – Інтер

Торіно – Ювентус

 

Турнірна таблиця Серії А

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Серія А
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