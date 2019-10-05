СПАЛ здолав "Парму", "Верона" переграла "Сампдорію": результати матчів Серії А

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Чемпіонат Італії 2019 – огляд матчів 7 туру: Серія А
Серія А: результати матчів та відео голів / twitter.com/hellasveronafc

З 5-го до 6 жовтня відбуваються поєдинки 7-го туру чемпіонату Італії з футболу. Результати матчів та відео голів читайте у матеріалі Спорт24.

СПАЛ – Парма 1:0
Гол: Петанья, 31

Вилучення: Стрефецца, 70 (СПАЛ)

СПАЛ – Парма відеоогляд матчу

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Верона – Сампдорія 2:0
Голи: Кумбулья, 9, Мурру, 81 (авт.)

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Серія А
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