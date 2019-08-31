Чемпіонат Італії: результати матчів та відео голів 2 туру

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Чемпіонат Італії 2019 – огляд і рахунки матчів 2 туру
Результати 2-го туру чемпіонату Італії / twitter.com/bolognafc1909en

У п'ятницю, 30-го серпня, в Болоньї стартував другий тур чемпіонату Італії. Місцева команда приймала СПАЛ.

Болонья – СПАЛ 1:0
Гол: Соріано, 90+3

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Відеоогляд матчу Болонья – СПАЛ

Мілан – Брешія 1:0
Гол: Чалханоглу, 12

Відеоогляд матчу Мілан – Брешія

 

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Теги: Серія А Спорт Новини Спорту Футбол
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