Шахов допоміг перемогти "Лечче", Маліновський з "Аталантою" розбив "Брешію": відео

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Серія А: результат 14 туру та відео голів / ФК "Аталанта"

З 30 листопада до 2 грудня в Італії триватимуть матчі 14 туру Серії А. Результати матчів читайте на сайті Спорт24.

Брешія – Аталанта 0:3

Голи: Пашаліч, 26, 61, 90+2

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Брешія – Аталанта відеоогляд матчу

Дженоа – Торіно 0:1

Гол: Бремер, 77

Дженоа – Торіно відеоогляд матчу

Фіорентина – Лечче 0:1

Гол: Ла Мантія, 49

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Серія А
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