Шахов допоміг перемогти "Лечче", Маліновський з "Аталантою" розбив "Брешію": відео
З 30 листопада до 2 грудня в Італії триватимуть матчі 14 туру Серії А. Результати матчів читайте на сайті Спорт24.
Брешія – Аталанта 0:3
Голи: Пашаліч, 26, 61, 90+2
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Брешія – Аталанта відеоогляд матчу
Дженоа – Торіно 0:1
Гол: Бремер, 77
Дженоа – Торіно відеоогляд матчу
Фіорентина – Лечче 0:1
Гол: Ла Мантія, 49
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