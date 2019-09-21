"Ювентус" вистраждав перемогу, "Удінезе" програв утретє: результати 4 туру Серії А й відео голів
З 20-го до 22-го вересня в Італії триває четвертий тур Серії А. З результатами усіх поєдинків та відео голів можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.
Кальярі – Дженоа 3:1
Голи: Сіміоне, 46, Сапата, 85 (авт.), Педро, 87 – Куаме, 83
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Четвертий тур чемпіонату Італії був відкритий матчем "Кальярі" – "Дженоа". Сицилійська команда зуміла вирвати перемогу наприкінці матчу.
Кальярі – Дженоа відеоогляд матчу
Удінезе – Брешія 0:1
Гол: Ромуло, 57
Третьої поразки на старті сезону зазнав "Удінезе". Цього разу "чорно-білі" мінімально поступилися "Брешії".
Удінезе – Брешія відеоогляд матчу
Ювентус – Верона 2:1
Голи: Ремзі, 31, Роналду, 49 (пен.) – Велозу, 21
Нереалізований пенальті: Ді Карміне, 20 (Верона)
Вилучення: Кумбулья, 90+4 (Верона)
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