"Ювентус" вистраждав перемогу, "Удінезе" програв утретє: результати 4 туру Серії А й відео голів

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Чемпіонат Італії - огляд матчів 21.09.2019 - 4 тур Серії А
Чемпіонат Італії: результати матчів 4 туру та відео голів / twitter.com/juventusfc

З 20-го до 22-го вересня в Італії триває четвертий тур Серії А. З результатами усіх поєдинків та відео голів можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Кальярі – Дженоа 3:1
Голи: Сіміоне, 46, Сапата, 85 (авт.), Педро, 87 – Куаме, 83

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Четвертий тур чемпіонату Італії був відкритий матчем "Кальярі" – "Дженоа". Сицилійська команда зуміла вирвати перемогу наприкінці матчу.

Кальярі – Дженоа відеоогляд матчу

Удінезе – Брешія 0:1
Гол: Ромуло, 57

Третьої поразки на старті сезону зазнав "Удінезе". Цього разу "чорно-білі" мінімально поступилися "Брешії".

Удінезе – Брешія відеоогляд матчу

Ювентус – Верона 2:1
Голи: Ремзі, 31, Роналду, 49 (пен.) – Велозу, 21

Нереалізований пенальті: Ді Карміне, 20 (Верона)

Вилучення: Кумбулья, 90+4 (Верона)

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Серія А
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