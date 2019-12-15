Гол Маліновського, дубль Роналду та поразка "Наполі": результати матчів чемпіонату Італії
У суботу, 14 грудня, стартував 16-й тур чемпіонату Італії. Результати матчів та відео голів – в матеріалі Спорт24.
14 грудня
Брешія – Лечче 3:0
Голи: Чансельйор, 32, Торрегросса, 44, Шпалек, 61
Українець Євген Шахов вийшов у старті "Лечче" на цей матч. Але відзначився лише жовтою карткою. Тож одразу по перерві його замінили.
До слова: "Динамо" мінімально перемогло "Десну" та вийшло на друге місце в чемпіонаті: відео
Наполі – Парма 1:2
Голи: Мілік, 64 – Кулесевські, 4, Жервінью, 90+3
Дженоа – Сампдорія 0:1
Гол: Габб'ядіні, 85
15 грудня
Верона – Торіно 3:3
Голи: Пацціні, 69 (пен), Верре, 76, Степнпінські, 84 – Ансальді, 36, 61, Беренгер, 55
Болонья – Аталанта 2:1
Голи: Паласіо, 12, Полі, 53 – Маліновський, 60
Український півзахисник Руслан Маліновський відіграв увесь матч. Він забив у ворота "Болоньї", але його команда у підсумку таки поступилася.
Мілан – Сассуоло 0:0
Ювентус – Удінезе 3:1
Голи: Роналду, 9, 37, Бонуччі, 45 – Пуссето, 90+4
Рома – СПАЛ 3:1
Голи: Пеллегріні, 53, Перотті, 66 (пен), Мхітарян, 83 – Петанья, 44 (пен)
21:45. Фіорентина – Інтер
16 грудня
21:45. Кальярі – Лаціо