Гол Маліновського, дубль Роналду та поразка "Наполі": результати матчів чемпіонату Італії

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Огляд матчів 16 туру Серії А / twitter.com/JuventusTV

У суботу, 14 грудня, стартував 16-й тур чемпіонату Італії. Результати матчів та відео голів – в матеріалі Спорт24.

14 грудня

Брешія – Лечче 3:0

Голи: Чансельйор, 32, Торрегросса, 44, Шпалек, 61

Українець Євген Шахов вийшов у старті "Лечче" на цей матч. Але відзначився лише жовтою карткою. Тож одразу по перерві його замінили.

До слова: "Динамо" мінімально перемогло "Десну" та вийшло на друге місце в чемпіонаті: відео

Наполі – Парма 1:2

Голи: Мілік, 64 – Кулесевські, 4, Жервінью, 90+3

Дженоа – Сампдорія 0:1

Гол: Габб'ядіні, 85

15 грудня

Верона – Торіно 3:3

Голи: Пацціні, 69 (пен), Верре, 76, Степнпінські, 84 – Ансальді, 36, 61, Беренгер, 55

Болонья – Аталанта 2:1

Голи: Паласіо, 12, Полі, 53 – Маліновський, 60

Український півзахисник Руслан Маліновський відіграв увесь матч. Він забив у ворота "Болоньї", але його команда у підсумку таки поступилася.

Мілан – Сассуоло 0:0

Ювентус – Удінезе 3:1

Голи: Роналду, 9, 37, Бонуччі, 45 – Пуссето, 90+4

Рома – СПАЛ 3:1

Голи: Пеллегріні, 53, Перотті, 66 (пен), Мхітарян, 83 – Петанья, 44 (пен)

21:45. Фіорентина – Інтер

16 грудня

21:45. Кальярі – Лаціо

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Серія А Спорт Футбол
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