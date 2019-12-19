Роналду приніс перемогу "Ювентусу", "Сассуоло" обіграв "Брешію": результати 17 туру Серії А
З 18-го до 22 грудня відбувається 17 тур чемпіонату Італії з футболу. Результати матчів та відео голів дивіться у матеріалі Спорт24.
Сампдорія – Ювентус 1:2
Голи: Капрарі, 35 – Дибала, 19, Роналду, 45
Сампдорія – Ювентус відеоогляд матчу
Брешія – Сассуоло 0:2
Голи: Траоре, 25, Капуто, 71
Брешія – Сассуоло відеоогляд матчу
Турнірна таблиця Серії А
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