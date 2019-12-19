Роналду приніс перемогу "Ювентусу", "Сассуоло" обіграв "Брешію": результати 17 туру Серії А

60 Читать новость на русском
Результати 17 туру Серії А / twitter.com/juventusfc

З 18-го до 22 грудня відбувається 17 тур чемпіонату Італії з футболу. Результати матчів та відео голів дивіться у матеріалі Спорт24.

Сампдорія – Ювентус 1:2

Голи: Капрарі, 35 – Дибала, 19, Роналду, 45

Сампдорія – Ювентус відеоогляд матчу

Брешія – Сассуоло 0:2

Голи: Траоре, 25, Капуто, 71

Брешія – Сассуоло відеоогляд матчу

 

Турнірна таблиця Серії А

19 грудня – Миколая Чудотворця: щирі побажання у прозі та віршах
сьогодні
6595
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Серія А
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
18 грудня 16:24 Українського олімпійського чемпіона Торохтія дискваліфікували через допінг
Юрій Семенюк 552
18 грудня 14:34 Футбольні вболівальники розтрощили вагон електрички Ніжин – Київ: фото погрому
Юрій Семенюк 1536
18 грудня 12:34 Бундесліга: "Боруссія" втратила перемогу в матчі проти "РБ Лейпциг", забивши три голи – відео
Ігор Саджениця 351
17 грудня 19:57 Еліна Світоліна потрапила у фінал номінації "Удар року" від WTA: відео
Юрій Семенюк 726
17 грудня 14:22 Серія А випустила антирасистські плакати із зображеннями мавп
Юрій Семенюк 368
Новини
Більше новин
Залиште відгук