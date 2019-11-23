"Ювентус" у драматичній грі здолав "Аталанту", Маліновський пропускав гру: відео

493 Читать новость на русском
Серія А: результати матчів та відео голів 13 туру / twitter.com/juventusfc

23-25 листопада в Італії відбуватимуться поєдинки 13 туру Серії А. З результатами всіх поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Аталанта – Ювентус 1:3

Голи: Госенс, 56 – Ігуаїн, 74, 82, Дибала, 90+2

Незабитий пенальті: Барроу, 18 (Аталанта)

Дивіться також: Ла Ліга: результати та відео голів 14 туру

Аталанта – Ювентус відеоогляд матчу (відео також доступне за посиланням)

 

Турнірна таблиця Серії А

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко показали свою квартиру: фото
сьогодні
4310
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Серія А
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Тоттенхем" у результативній грі переміг "Вест Хем" Ярмоленка в дебютному матчі Моурінью
сьогодні 16:26 "Тоттенхем" у результативній грі переміг "Вест Хем" Ярмоленка в дебютному матчі Моурінью
Михайло Гема 517
Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
22 листопада 17:42 Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
Андрій Тудовші 12463
"Колос" підсилився першим у своїй історії іноземцем: ним став відомий ісландець
22 листопада 17:14 "Колос" підсилився першим у своїй історії іноземцем: ним став відомий ісландець
Юрій Семенюк 389
Усик – талановитий боксер та професіонал, який знає чого і за чим виходить на ринг, – тренер
22 листопада 14:00 Усик – талановитий боксер та професіонал, який знає чого і за чим виходить на ринг, – тренер
Станіслав Безушко 237
Непереможний Мейвезер анонсував своє повернення на ринг: фото
22 листопада 11:47 Непереможний Мейвезер анонсував своє повернення на ринг: фото
Юрій Семенюк 544
Новини
Більше новин
Залиште відгук