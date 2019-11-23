"Ювентус" у драматичній грі здолав "Аталанту", Маліновський пропускав гру: відео
23-25 листопада в Італії відбуватимуться поєдинки 13 туру Серії А. З результатами всіх поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.
Аталанта – Ювентус 1:3
Голи: Госенс, 56 – Ігуаїн, 74, 82, Дибала, 90+2
Незабитий пенальті: Барроу, 18 (Аталанта)
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Аталанта – Ювентус відеоогляд матчу (відео також доступне за посиланням)
Турнірна таблиця Серії А
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