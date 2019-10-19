"Аталанта" у божевільній грі втратила перемогу над "Лаціо": результати 8 туру Серії А

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Чемпіонат Італії – огляд, відео голів матчів 19-21 жовтня 2019
Чемпіонат Італії: результати 8 туру та відео голів / twitter.com/officialsslazio

З 19 до 21 жовтня в Італії триває восьмий тур Серії А. З результатами всіх поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Лаціо – Аталанта 3:3
Голи: Іммобіле, 69 (П), 90+2 (п), Корреа, 70 – Мурієль, 23, 28, Гомес, 37

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У першій грі восьмого туру "Аталанта" Руслана Маліновського втратила перемогу над "Лаціо". "Бергамаски" після першого тайму перемагали 3:0, проте втратили переможний рахунок.

Лаціо – Аталанта відеоогляд матчу

 

Турнірна таблиця чемпіонату Італії

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Серія А
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