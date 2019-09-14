"Наполі" скористався неочікуваною осічкою "Ювентуса": результати матчів і відео голів Серії A
14-16 вересня в Італії відбуваються матчі третього туру Серії А. З результатами матчів та відеооглядами можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.
Фіорентина – Ювентус 0:0
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Туринський "Ювентус" вперше в сезоні втратив очки. Чинні чемпіони Італії на виїзді не змогли перемогти "Фіорентину". Для "фіалок" це перший заліковий бал, адже попередні два поєдинки вони програли.
Фіорентина – Ювентус відеоогляд матчу
Наполі – Сампдорія 2:0
Голи: Мертенс, 13, 69
Футболісти "Наполі" скористалися осічкою принципового суперника, якому програли в попередній грі. Неаполітанці вдома здолали "Сампдорію".
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