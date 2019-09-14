"Наполі" скористався неочікуваною осічкою "Ювентуса": результати матчів і відео голів Серії A

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Чемпіонат Італії: огляд і рахунок матчів 14-16 вересня 2019 – Серія А
Чемпіонат Італії: результати матчів та відео голів 3 туру / twitter.com/acffiorentina

14-16 вересня в Італії відбуваються матчі третього туру Серії А. З результатами матчів та відеооглядами можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Фіорентина – Ювентус 0:0

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Туринський "Ювентус" вперше в сезоні втратив очки. Чинні чемпіони Італії на виїзді не змогли перемогти "Фіорентину". Для "фіалок" це перший заліковий бал, адже попередні два поєдинки вони програли.

Фіорентина – Ювентус відеоогляд матчу

Наполі – Сампдорія 2:0
Голи: Мертенс, 13, 69

Футболісти "Наполі" скористалися осічкою принципового суперника, якому програли в попередній грі. Неаполітанці вдома здолали "Сампдорію".

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Серія А
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