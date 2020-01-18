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Чемпіонат Кіпру призупинили через замах на арбітра – його автомобіль підірвали (фото)

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Автомобіль арбітра Андреаса Костянтину / CyprusMail 2020

Чемпіонат Кіпру з футболу призупинено через замах на життя 33-річного арбітра Андреаса Костянтину.

Невідомі зловмисники підклали вибухівку в його автомобіль, що був припаркований біля будинку арбітра в Ларнаці. Сам арбітр та його родина не постраждали. Адже вибух пролунав о 1:55 в ніч на 17 січня, коли Андреас Костянтину з родиною перебував вдома.

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Однак через цей замах інші арбітри відмовилися виходити на матчі чемпіонату, які були заплановані на 17, 18 та 19 січня. Їх рішення підтримала Кіпрська федерація футболу, яка тимчасово призупинила чемпіонат.

Ситуація з арбітражем на Кіпрі та погрозами арбітрам має чималу історію. Сам Константіну був одним із причетних до таких скандалів. Саме він обслуговував матч між "Докса" та АЕЛом, після яого керівництво та вболівальники гостей висловлювали своє незадоволення його роботою. А результат матчу кубка між "Айя-Напа" та "Пафосом" міг бути анульованим через аномальну кількість ставок на його результат.

Як заявили представники Кіпрської футбольної асоціації, за останні дні надійшло п'ять загроз з боку невідомих, а вибух на парковці біля будинку судді там називали "терористичним актом".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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