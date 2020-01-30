Чемпіонат Китаю з баскетболу перервали через коронавірус, легіонери масово покинули країну

Китайська баскетбольна асоціація прийняла рішення зупинити регулярний чемпіонат через спалах коронавірусу.

За даними Eurohoops, усі іноземні гравці та тренери команди вже покинули Китай. Також були скасовані усі командні заходи, щоб запобігти можливості поширення коронавірусу.

Коронавірус Новий коронавірус з Китаю (2019-nCoV) активно поширюється світом. Станом на 30 січня інфіковані понад 7 тисяч людей. 172, на жаль, померли. Медикам вдалося вилікувати 138 осіб.

28 січня з'явилася інформація про те, що група дослідників у Гонконзі розробила вакцину проти китайського коронавірусу. Проте використовувати її можна буде лише після клінічних випробувань.

Симптоми коронавірусу: лихоманка, головний біль, кашель, ускладнене дихання, слабкість.

У Китаї вже ввели карантин у 16 містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.

В Україні не зафіксований жоден випадок захворювання. Проте МОЗ вживає усіх заходів безпеки, аби не допустити поширення коронавірусу у нашій країні. Зокрема, усіх пасажирів, що прибули з Китаю, перевіряють на наявність ознак захворювання.

Коли саме відновиться чемпіонат – поки невідомо. При цьому гравці отримали можливість продовжити виступи як в Європі, так і НБА.

Які вже змагання перенесли з Китаю через спалах коронавірусу