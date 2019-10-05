"Баварія" вперше програла, "Лейпциг" і "Боруссія" Д втратили очки: результати матчів Бундесліги

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Чемпіонат Німеччини 2019 – огляд матчів 4 туру: Бундесліга
Чемпіонат Німеччини: результати матчів та відео голів 4-6 жовтня / fcbayern.com

Четвертого жовтня у Німеччині стартував черговий тур Бундсліги. З результатами всіх поєдинків можна ознайомитися на сайті Спорт24.

Герта – Фортуна Дюссельдорф 3:1
Голи: Ібішевіч, 37, Ділросун, 44, Даріда, 62 – Хеннінгс, 32

Герта – Фортуна Дюссельдорф відеоогляд матчу

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Баєр – РБ Лейпциг 1:1
Голи: Фолланд, 66 – Нкунку, 78

Баварія – Хоффенхайм 1:2
Голи: Левандовський, 73 – Адамян, 54, 79

Фрайбург – Боруссія Дортмунд 2:2
Голи: Вальдшмідт, 55, Аканжі, 89 (авт.) – Вітсель, 20, Хакімі, 67

Падерборн – Майнц 1:2
Голи: Золінскі, 14 – Квайсон, 8, Брозінскі, 32 (авт.)

 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Бундесліга
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