"Баварія" вперше програла, "Лейпциг" і "Боруссія" Д втратили очки: результати матчів Бундесліги
Четвертого жовтня у Німеччині стартував черговий тур Бундсліги. З результатами всіх поєдинків можна ознайомитися на сайті Спорт24.
Герта – Фортуна Дюссельдорф 3:1
Голи: Ібішевіч, 37, Ділросун, 44, Даріда, 62 – Хеннінгс, 32
Герта – Фортуна Дюссельдорф відеоогляд матчу
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Баєр – РБ Лейпциг 1:1
Голи: Фолланд, 66 – Нкунку, 78
Баварія – Хоффенхайм 1:2
Голи: Левандовський, 73 – Адамян, 54, 79
Фрайбург – Боруссія Дортмунд 2:2
Голи: Вальдшмідт, 55, Аканжі, 89 (авт.) – Вітсель, 20, Хакімі, 67
Падерборн – Майнц 1:2
Голи: Золінскі, 14 – Квайсон, 8, Брозінскі, 32 (авт.)
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