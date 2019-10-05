"Ліверпуль" вирвав перемогу над "Лестером", розгромна поразка "шпор": результати матчів АПЛ
В Англії 5-6 жовтня триває 8 тур чемпіонату Англії. З результатами поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.
Брайтон – Тоттенхем 3:0
Голи: Мопей, 3, Коннолі, 32, 65
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Бернлі – Евертон 1:0
Гол: Хендрік, 72
Вилучення: Коулмен, 56 (Е)
Уотфорд – Шеффілд 0:0
Ліверпуль – Лестер 2:1
Голи: Мане, 40, Мілнер, 90+5 (пен) – Меддісон, 80
Норвіч – Астон Вілла 1:5
Голи: Дрміч, 88 – Веслі, 14, 30, Гріліш, 49, Хуріхейн, 61 Луїс, 83
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