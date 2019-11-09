"Хоффенхайм" та "Кельн" відкрили 11 тур чемпіонату Німеччини драматичним матчем: відео
У п'ятницю, 8 листопада, стартував 11 тур чемпіонату Німеччини з футболу. Центральним матчем стане зустріч "Баварії" та "Боруссії" Дормунд. З результатами всіх поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.
Кельн – Хоффенхайм 1:2
Голи: Кордоба, 34 – Адамян, 48, Локадія, 90+8 (п)
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Кельн – Хоффенхайм відеоогляд матчу
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