"Хоффенхайм" та "Кельн" відкрили 11 тур чемпіонату Німеччини драматичним матчем: відео

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Чемпіонат Німеччини – огляд матчів 8 листопада 2019 – 11 тур Бундесліга
Результати матчів та відео голів 11 туру Бундесліги / twitter.com/tsghoffenheim

У п'ятницю, 8 листопада, стартував 11 тур чемпіонату Німеччини з футболу. Центральним матчем стане зустріч "Баварії" та "Боруссії" Дормунд. З результатами всіх поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Кельн – Хоффенхайм 1:2

Голи: Кордоба, 34 – Адамян, 48, Локадія, 90+8 (п)

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Кельн – Хоффенхайм відеоогляд матчу

 

Турнірна таблиця Бундесліги

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Бундесліга
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