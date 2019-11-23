"Боруссія" Дортмунд здійснила неймовірний камбек, програючи "Падерборну" в три голи: відео
З 22-го до 24 листопада в Німеччині триває 12 тур чемпіонату країни з футболу. Результати матчів та відео голів дивіться на сайті Спорт24.
Боруссія Дортмунд – Падерборн 3:3
Голи: Санчо, 48, Вітсель, 84, Ройс, 90+2 – Мамба, 5, Мамба, 37, Хольтман, 43
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Боруссія Дортмунд – Падерборн відеоогляд матчу
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