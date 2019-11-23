"Боруссія" Дортмунд здійснила неймовірний камбек, програючи "Падерборну" в три голи: відео

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Результати 12 туру Бундесліги / twitter.com/SBOBET

З 22-го до 24 листопада в Німеччині триває 12 тур чемпіонату країни з футболу. Результати матчів та відео голів дивіться на сайті Спорт24.

Боруссія Дортмунд – Падерборн 3:3

Голи: Санчо, 48, Вітсель, 84, Ройс, 90+2 – Мамба, 5, Мамба, 37, Хольтман, 43

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Боруссія Дортмунд – Падерборн відеоогляд матчу

 

Турнірна таблиця Бундесліги

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Бундесліга
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