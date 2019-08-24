Чемпіонат Німеччини: результати матчів та відео голів 2 туру

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Чемпіонат Німеччини: результати матчів та відео голів 2 туру

У Німеччині розпочався чемпіонат. 23-25 серпня команди зіграли другий тур.

Кельн – Боруссія (Дортмунд) 1:3

Голи: Дрекслер, 29 – Санчо, 70, Хакімі, 86, Алькасер, 90+3

Дортмундська "Боруссія" перемогла й у другому матчі Бундесліги. Правда перемога була здобута вже наприкінці матчу.

Відеоогляд матчу Кельн – Боруссія (Дортмунд)

До слова: Чемпіонат Іспанії: результати матчів та відео голів 2 туру

Аугсбург – Уніон 1:1

Голи: Варгас, 60 – Андерсен, 80
Вилучення: Шлоттербек, 84 (Уніон)

Майнц – Боруссія (Менхенгладбах) 1:3

Голи: Квайсон, 18 – Лайнер, 31, Плеа, 78, Емболо, 80

Падерборн – Фрайбург 1:3

Голи: Мамба, 3 – Шмідт, 21 (пен), Петерсен, 40, Чхан, 90

Фортуна – Байєр 1:3

Голи: Моралес, 82 – Бейкер, 6 (автогол), Арангіс, 33, Бельарабі, 39

"Байер" не мав особливих проблем в гостях в "Фортуни". забивши три голи ще у першому таймі, "фармацевти" довели гру до перемоги.

Хоффенхайм – Вердер 3:2

Голи: Бічакчіч, 54, Бебу, 59, Кадерабек, 86 – Фюлькруг, 42, Осако, 81
Вилучення: Й. Еггештайн, 79 (Вердер)

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Теги: Спорт Футбол ФК Боруссія Д
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