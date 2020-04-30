ПСЖ став чемпіоном Франції

У Франції таки вирішили достроково зупинити футбольний сезон. Там прийняли рішення визнати ПСЖ чемпіоном країни.

Про те, що ПСЖ визнаний чемпіоном Франції через дострокове завершення сезону Ліги 1 повідомляє заступник головного редактора L'Equipe Жоель Доменігетті.

Це важливо УЄФА назвав сценарії догравання єврокубків і визначив правила потрапляння у Лігу чемпіонів

Чемпіонати завершені. Місця в таблиці зафіксовані. ПСЖ – чемпіон Ліги 1,

– написав журналіст у твіттері.

На момент зупинки чемпіонату через COVID-19 парижани лідирували в таблиці, випереджаючи "Марсель" на 12 очок.

Франція стала другою країною після Нідерландів, де достроково вирішили завершити чемпіонат. Втім, у Нідерландах не визначили чемпіона.

До подібного кроку планує вдатися Бельгія.

У Франції вирішили відмовитися від проведення футбольних матчів до кінця літа через пандемію коронавірусу.

Станом на 30 квітня у Франції підтверджено 166 543 випадки зараження, 24 121 особа померла.

Також президент Франції Еммануель Макрон хоче, щоб європейські чемпіонати з футболу не були поновлені за прикладом Франції.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.