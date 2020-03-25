Чемпіонат світу–2021 з легкої атлетики можуть перенести через Олімпіаду

Пандемія коронавірусу змінила усі плани та графіки спортивних подій. Чемпіонат світу з легкої атлетики, який має відбуватись у США у 2021 році можуть перенести.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Міжнародна федерація легкої атлетики World Athletics заявила, що готова змінити дату проведення чемпіонату світу 2021 року. Причиною такої заяви стало перенесення Олімпіади-2020 у Токіо на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Чемпіонат світу з легкої атлетики повинен відбутись в американському місті Юджині з 6-15 серпня 2021 року. Цей чемпіонат світу у США стане першим в історії країни.

Додамо, що в 2015 році чемпіонат світу з легкої атлетики відбувся у Пекіні (Китай), в 2017 – у Лондоні (Великобританія), в 2019-у – у Досі (Катар).

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