24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Чемпіонат світу–2021 з легкої атлетики можуть перенести через Олімпіаду

-
Ярослава Магучіх / theworldnews.net

Пандемія коронавірусу змінила усі плани та графіки спортивних подій. Чемпіонат світу з легкої атлетики, який має відбуватись у США у 2021 році можуть перенести.

Про це повідомляє видання Reuters.

Читайте також Олімпіаду в Токіо перенесли на 2021 рік

Міжнародна федерація легкої атлетики World Athletics заявила, що готова змінити дату проведення чемпіонату світу 2021 року. Причиною такої заяви стало перенесення Олімпіади-2020 у Токіо на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Чемпіонат світу з легкої атлетики повинен відбутись в американському місті Юджині з 6-15 серпня 2021 року. Цей чемпіонат світу у США стане першим в історії країни.

Додамо, що в 2015 році чемпіонат світу з легкої атлетики відбувся у Пекіні (Китай), в 2017 – у Лондоні (Великобританія), в 2019-у – у Досі (Катар).

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.

Путін заборонив українцям володіти землею в Криму
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Легка атлетика Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 08:15 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
22 березня 10:36 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
23 березня 15:37 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
24 березня 22:29 Без залу і гантелей: тренування для ніг, яке можна повторити вдома
Катерина Козачинська
24 березня 17:20 Скільки українські біатлоністи заробили за сезон
Софія Кулай
Новини
Більше новин
Залиште відгук