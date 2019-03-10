Дмитро Підручний виграв золото Чемпіонату світу. Українському біатлоністу не було рівних у гонці переслідування, яка завершилася у шведському Естерсунді.

Український біатлоніст допустив тільки два промахи на чотирьох вогневих рубежах і продемонстрував чудову швидкість, що дозволило йому здобути перемогу. Дмитро подолав дистанцію за 31 хвилину та 54 секунди.

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It's three misses for @7ohannesbo but the chasing group do him the favour and throw at least one wide each -- bar Pidruchnyi who suddenly leads Bö by 15 seconds!



Watch the 12.5km men's pursuit in #2019Ostersund live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/JpKB6e5ZJl — IBU World Cup (@IBU_WC) 10 марта 2019 г.

Tears of joy For Pidruchnyi who is the new world champion! First ever career podium for the and what a way to take it #2019Ostersund pic.twitter.com/SE3TpTpi9L — IBU World Cup (@IBU_WC) 10 марта 2019 г.

Друге місце здобув титулований норвежець Йоганнес Бьо, який допустив три промахи на останній стрільбі. Саме вони завадили Бьо втрутитися в боротьбу за золото. На третьому місці фінішував представник Франції Кентен Фійон-Має, який напередодні не дозволив Підручному здобути бронзу.

Інший представник України – Руслан Ткаленко завершив гонку на 38 місці. Він допустив 2 промахи й програв Підручному понад 3 хвилини.

He can't quite believe it -- Ukraine's Dmytro Pidruchnyi is your new World Champion in the pursuit - after missing out on a sprint medal by 0.3 seconds!



Watch the 12.5km men's pursuit in #2019Ostersund live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/Gaf0uDKKgV — IBU World Cup (@IBU_WC) 10 марта 2019 г.

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