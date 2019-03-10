Дмитро Підручний виграв золото Чемпіонату світу
Дмитро Підручний виграв золото Чемпіонату світу. Українському біатлоністу не було рівних у гонці переслідування, яка завершилася у шведському Естерсунді.
Український біатлоніст допустив тільки два промахи на чотирьох вогневих рубежах і продемонстрував чудову швидкість, що дозволило йому здобути перемогу. Дмитро подолав дистанцію за 31 хвилину та 54 секунди.
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Друге місце здобув титулований норвежець Йоганнес Бьо, який допустив три промахи на останній стрільбі. Саме вони завадили Бьо втрутитися в боротьбу за золото. На третьому місці фінішував представник Франції Кентен Фійон-Має, який напередодні не дозволив Підручному здобути бронзу.
Інший представник України – Руслан Ткаленко завершив гонку на 38 місці. Він допустив 2 промахи й програв Підручному понад 3 хвилини.