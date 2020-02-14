Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок
Чемпіонат світу з біатлону 2020 триватиме в Антхольці (Італія) з 13 до 23 лютого. Результати усіх гонок та, як виступили представники України – читайте у матеріалі Спорт24.
Результати чемпіонату світу з біатлону-2020
Змішана естафета, 13 лютого
1. Норвегія
2. Італія
3. Чехія
…
5. Україна
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Спринт (жінки), 14 лютого
1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія)
2. С’юзан Данклі (США)
3. Луціє Харватова (Чехія)
…
4. Олена Підгрушна (Україна)
11. Віта Семеренко (Україна)
22. Юлія Джима (Україна)
36. Валентина Семеренко (Україна)
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Наступна гонка чемпіонату світу відбудеться 15 лютого. На старт спринту вийдуть чоловіки.
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