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Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок

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Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок / twitter.com/IBU_WC

Чемпіонат світу з біатлону 2020 триватиме в Антхольці (Італія) з 13 до 23 лютого. Результати усіх гонок та, як виступили представники України – читайте у матеріалі Спорт24.

Результати чемпіонату світу з біатлону-2020

Змішана естафета, 13 лютого

1. Норвегія
2. Італія
​3. Чехія

5. Україна

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Спринт (жінки), 14 лютого

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія)
2. С’юзан Данклі (США)
3. Луціє Харватова (Чехія)

4. Олена Підгрушна (Україна)
11. Віта Семеренко (Україна)
22. Юлія Джима (Україна)
36. Валентина Семеренко (Україна)

До теми: Чемпіонат світу з біатлону: де дивитися онлайн

Наступна гонка чемпіонату світу відбудеться 15 лютого. На старт спринту вийдуть чоловіки.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Чемпіонат світу з біатлону Новини біатлону
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