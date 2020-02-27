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Чемпіонат світу з біатлону 2020: хто отримав найбільші призові

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Марте Олсбю Ройселанд / https://mig.com.ua

23 лютого завершився чемпіонат світу з біатлону, який відбувався у італійському Антхольці. Тріумфаторкою цих змагань стала норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

Найбільші призові серед усіх учасників Чемпіонату світу в Антхольці отримала норвежка Марте Олсбю Ройселанд – 99 тисяч євро. Спортсменка записала своє ім'я в історію біатлону. Вона стала першою біатлоністкою, якій вдалось здобути нагороди у всіх видах програм у жінок.

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Марте Олсбю Ройселанд поповнила свою спортивну скарбничку сімома медалями: трьома золотими нагородами в естафетах, а також дві нагороди найвищого гатунку і дві бронзи в особистих гонках.

Марте Олсбю Ройселанд
Марте Олсбю Ройселанд Фото: biathlon.com.ua

Друге почесне місце за кількістю призових на домашньому чемпіонаті світу посіла італійка Доротея Вівер. Біатлоністка заробила 83,35 тисячі євро з урахуванням бонусів за вихід у жовтій майці. Зазначимо, що Доротея лідер загального заліку Кубка світу. 

Якщо брати до уваги призові серед чоловіків, то тут беззаперечним лідером є норвежець Йоганнес Бьо – 90,5 тисячі євро. На його рахунку три золота (два з яких в естафетах), три срібла, а також одне п'яте місце.

Він заробив менше своєї напарниці у збірній Марте Олсбю Ройселанд, яка виявилася лідером за сумою призових серед усіх учасників чемпіонату світу загалом.

Йоганнес Бьо
Йоганнес Бьо Фото: biathlon.com.ua

Зірковий француз, головний суперник норвежця Мартен Фуркад став другим за кількістю зароблених призових серед чоловіків – 66,7 тисячі євро з урахуванням бонусів за лідерство в загальному заліку Кубку світу.

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Додамо, що всі суми призових вказані без урахування податків.

Загальний призовий фонд змагань в 2020 році склав 1,2 мільйона євро. Найбільша сума виділялася за перемогу в особистій гонці – 25 тисяч, в естафетах – по 7 тисяч кожному в складі команди-переможця. Решта призові розподілялися у напрямку зниження між тими, хто потрапив в число 20 кращих в особистих гонках, і топ-6 – в естафетах.

призові
Розподіл призових за видами програм

Додамо, українські біатлоністки у складі: Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Віти Семеренко та незмінного фінішера Олени Підгрушної здобули бронзові нагороди у жіночій естафеті.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Олена Підгрушна Юлія Джима Анастасія Меркушина Віта Семеренко Чемпіонат світу з біатлону Новини біатлону
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