Чемпіонат світу з біатлону 2020: медальний залік
У четвер, 13 лютого, стартував чемпіонат світу з біатлону. Медальний залік та результати українських спортсменів читайте у матеріалі Спорт24.
Після двох днів чемпіонату світу у медальному заліку лідирує збірна Норвегії. В активі скандинавської збірної дві золоті нагороди.
До теми: Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок
На другій сходинці США завдяки неочікуваному сріблу С’юзан Данклі у спринті.
Одну срібну нагороду виборола Італія, що також дозволяє апеннінцям бути на другій сходинці в медальному заліку.
Важливо Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок
Третє місце посідає Чехія, яка виграла 2 бронзові медалі.
Збірна України двічі зупинялася за крок від медалі. В естафеті "синьо-жовті" посіли 5-у сходинку. А Олена Підгрушна у спринті фінішувала 4-ю.
До речі: Чемпіонат світу з біатлону: де дивитися онлайн
Медальний залік чемпіонату світу
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