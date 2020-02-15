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Чемпіонат світу з біатлону 2020: медальний залік

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Чемпіонат світу з біатлону: медальний залік / twitter.com/IBU_WC

У четвер, 13 лютого, стартував чемпіонат світу з біатлону. Медальний залік та результати українських спортсменів читайте у матеріалі Спорт24.

Після двох днів чемпіонату світу у медальному заліку лідирує збірна Норвегії. В активі скандинавської збірної дві золоті нагороди.

До теми: Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок

На другій сходинці США завдяки неочікуваному сріблу С’юзан Данклі у спринті.

Одну срібну нагороду виборола Італія, що також дозволяє апеннінцям бути на другій сходинці в медальному заліку.

Важливо Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок

Третє місце посідає Чехія, яка виграла 2 бронзові медалі.

Збірна України двічі зупинялася за крок від медалі. В естафеті "синьо-жовті" посіли 5-у сходинку. А Олена Підгрушна у спринті фінішувала 4-ю.

До речі: Чемпіонат світу з біатлону: де дивитися онлайн

Медальний залік чемпіонату світу

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Чемпіонат світу з біатлону Новини біатлону
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