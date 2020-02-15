Чемпіонат світу з біатлону 2020: Підручний – в топ-10 спринтерської гонки, переміг Логінов

15 лютого в італійському Антхольці чоловічою спринтерською гонкою продовжився чемпіонат світу з біатлону. Перемогу здобув росіянин Олександр Логінов.

Результати чоловічого спринту

1. Олександр Логінов (0+0) 22:48,1

2. Фійон Майє (1+0) +6,5

3. Мартен Фуркад (0+0) +19,5

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10. Дмитро Підручний (0+1) +56,4

25. Артем Прима (1+0) +1:26,4

42. Сергій Семенов (1+1) +2:00,4

60. Антон Дудченко (0+1) +2:39,5

67. Богдан Цимбал (0+1) +2:49,1

До теми: Чемпіонат світу з біатлону 2020: Підгрушна фінішувала 4-ю, Семеренко – 11-а

Боротьба в гонці очікувано точилася між французами і норвежцями, але своє слово в цьому суперництві сказав Олександр Логінов. Росіянин чисто відстрілявся на двох вогневих рубежах і не залишив шансів суперникам у боротьбі за золото (6,5 секунди від другого місця).

Срібло у француза Кантена Фійона Майє. Фантастичну гонку за швидкістю провів Фійон Майє, який навіть з однією хибою на стрільбі обігнав свого співвітчизника Мартена Фуркада на 13 секунд.

Четверте місце і дерев'яна медаль у норвежця Тар'єя Бьо. Він чисто відстрілявся на рубежах, але не зміг по дистанції наздогнати представників Франції. Молодший із братів Бьо – Йоганнес – допустив одну хибу на першому вогневому рубежі, але ходом показав непоганий результат і фінішував п'ятим.

Результати українців

Найкраще серед представників України виступив Дмитро Підручний, який посів 10 місце. Провівши чисто першу лежку Дмитро поступався проміжному лідеру Тар'єю Бьо всього 1,3 секунди. Однак на стрільбі стоячи Підручний не зміг закрити останню мішень, а потім ще й наступив на палицю і впав, тим самим втративши шанси на медаль.

На 25-му місце теж з одним промахом розташувався Артем Прима. Сергій Семенов не закривши дві мішені і фінішував 42-м. Антон Дудченко та Богдан Цимбал (по 1 промаху) закінили гонку на 60-й та 67 позиціях відповідно.

Відео падіння Підучного