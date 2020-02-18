Чемпіонат світу з біатлону: Джима прикро програла боротьбу за Кришталевий глобус

На чемпіонат світу з біатлону в Антхольці 18 лютого відбулася жіноча індивідуальна гонка. У гонці розігрувалися не тільки медалі чемпіонату світу, але й малий Кришталевий глобус.

Результати гонки

1. Доротея Вірер (Італія)

2. Ванесса Хінц (Німеччина)

3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія)

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11. Анастасія Меркушина (Україна)

29. Віта Семеренко

37. Юлія Джима

42. Валентина Семеренко

До теми: Чемпіонат світу з біатлону 2020: медальний залік

Хід боротьби за нагороди

Перед гонкою на малий Кришталевий глобус претендували декілька біатлоністок, серед яких була і Юлія Джима. Завдання в українки було просте – фінішувати вище за суперниць.

Що таке малий Кришталевий глобус? Індивідуальна нагорода за найкращий виступ в окремій дисципліні. Вручається за підсумками сезону. Тільки двоє представників України вигравали подібну нагороду – Олена Зубрилова та Сергій Семенов.

До третьої стрільби Юлія зберігала хороші шанси фінішувати вище за суперниць, оскільки ті допустили декілька помилок.

Але Джима спершу допустила 2 прикрі промахи на "лежці", а потім стільки ж на "стійці". Таким чином, шанси поборотися за медалі та малий Кришталевий глобус були втрачені. З 5 промахами Джима посіла 37-е місце.

Перемогу в індивідуальній гонці феєрично здобула італійка Доротея Вірер, яка допустила два промахи.

Срібло чемпіонату світу дісталося німкені Ванессі Хінц, яка допустила на промах менше.

Бронзовою призеркою світової першості стала норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

Малий Кришталевий глобус в індивідуальних гонках виграла шведка Ханна Еберґ.

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Результати українок

Реальні шанси здобути першу медаль для України на чемпіонаті світу мала Анастасія Меркушина. Після трьох вогневих рубежів Анастасія демонструвала час топ-5 біатлоністок.

Однак на останній стрільбі Меркушина не закрила одну мішень і отримала хвилину штрафу. Це відкинуло українку на 11-у сходинку.

Віта Семеренко продемонструвала 29-й час з трьома промахами. Валентина Семеренко допустила 4 промахи і завершила "індивідуалку" 42-ю.