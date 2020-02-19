Чемпіонат світу з біатлону: Фуркад завоював золото і виграв малий Кришталевий глобус

В італійському Антхольці відбулася індивідуальна гонка в рамках чемпіонату світу з біатлону. Перемогу здобув французький біатлоніст Мартен Фуркад.

Результати гонки

1. Мартен Фуркад (Франція)

2. Йоганнес Бьо (Норвегія)

3. Домінік Ландертінґер (Австрія)

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31. Сергій Семенов (Україна)

36. Аретм Прима

44. Руслан Ткаленко

68. Антон Дудченко

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Боротьба за нагороди

Як і в жіночій "індивідуалці", в цій гонці визначалася доля малого Кришталевого глобуса. Тому боротьба розгорнулася між норвежцем Йоганнесом Бьо та французом Мартеном Фуркадом.

Француз, допустивши 1 промах, продемонстрував час 49 хвилин і 43 секунди. Це принесло йому не тільки золото чемпіонату світу, але й перемогу в заліку індивідуальних гонок.

Йоганнес Бьо до четвертої стрільби претендував на золоту нагороду, але допустився прикрого промаху. Таким чином, норвежець виграв срібло.

Бронзова медаль несподівано дісталася представнику збірної Австрії Домініку Ландертінґеру.

До теми: Чемпіонат світу з біатлону 2020: медальний залік

Виступ українців

На жаль, українські біатлоністи не змогли зачепитися за медалі чемпіонату світу і в індивідуальній гонці.

Найкращий час продемонстрував Сергій Семенов. Допустивши чотири промахи Сергій посів 31-у сходинку. Стільки ж промахів "настріляв" і Артем Прима, який продемонстрував 36-й час.

Руслан Ткаленко та Антон Дудченко також не закрили по чотири мішені. Руслан фінішував 44-м, а Дудченко – 68-м.