Чемпіонат світу з біатлону: Підгрушна не зачепилася за медаль у мас-старті, перемога Ройселанд

В італійському Антхольці відбулася передостання гонка чемпіонату світу з біатлону. У жіночому мас-старті перемогу здобула норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

Результати гонки

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія)

2. Доротея Вірер (Італія)

3. Ханна Еберґ (Швеція)

...

24. Олена Підгрушна (Україна)

До теми: Чемпіонат світу з біатлону 2020: медальний залік

Хід гонки

На першому вогневому рубежі чисто відстрілялися 16 біатлоністок, які великою групою захопили лідерство. Серед них була єдина представниця України Олена Підгрушна.

Натомість фаворитки мас-старту Ханна Еберґ, Доротея Вірер, Деніз Германн пішли на штрафне коло.

За результатами другої стрільби несподівано розпочала лідирувати австрійка Катаріна Іннерхофер. Вслід за нею бігла француженка Жулія Сімон.

Олена Підгрушна чисто відпрацювала й на другому вогневому рубежі, що дозволило Олені перебувати у топ-15. Однак на позначці 6,1 кілометра українка програвала лідерці понад 30 секунд.

Третій вогневий рубіж став фатальним для Германн та Іннерхофер, які допустили по 4 та 3 промахи відповідно. За таких обставин почала лідирувати у гонці Жулія Сімон.

Олена Підгрушна не змогла закрити останню мішень і вимушена була пробігти 150 штрафних метрів.

На вирішальну четверту стрільбу одночасно прийшли Сімон, Вірер та Еберґ. Італійка допустила тільки один промах, тому після штрафного кола продовжила лідирувати.

Другою на дистанцію з відставанням у 14 секунд від Вірер пішла норвежка Марте Олсбю Ройселанд, яка швидко наздогнала італійку.

На останніх метрах дистанції Олсбю не залишила шансів Доротеї та здобула золото. Вірер задовольнилася сріблом.

Боротьба за бронзу розгорнулася між Еберґ та Монікою Хойніш. Шведка була швидшою та виграла бронзову нагороду.

Олена Підгрушна на останній стрільбі не закрила ще одну мішень, але забула піти на штрафне коло. Укрраїнку після гонки оштрафували й вона посіла 24-у сходинку.