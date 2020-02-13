Чемпіонат світу з біатлону: Україна прикро втратила нагороду
В італійському Антхольці 13 лютого стартував чемпіонат світу з біатлону. Першою гонкою була класична змішана естафета.
Результати гонки
1. Норвегія
2. Італія
3. Чехія
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5. Україна
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Хід гонки
На першому етапі значна частина біатлоністок трималася у тісній групі. Тільки після другої стрільби відриви дещо зросли.
Лідерство в естафеті захопила норвежка Марте Олсбю Ройселанд. За нею бігла італійка Ліза Віттоцці.
Українка Анастасія Меркушина, яка після стрільби була другою, передала естафету Юлії Джимі сьомою.
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За результатами другого етапу Тіріль Екхофф закріпила лідерство для Норвегії. Італія продовжувала утримувати другу сходинку. Українка Джима попри 2 запасні патрони на "стійці" піднялася на 5-е місце.
За результатами третього етапу, на якому вже бігли чоловіки, розподіл сил не змінився. Тар'єй Бьо попри два промахи зберіг лідерство для Норвегії. Услід за ним бігли італієць Лукас Хофер та чех Ондржей Моравець.
Українець Артем Прима використав 2 запасні патрони і тримався у топ-5 з відставанням від третього місця майже 30 секунд.
На останньому етапі боротьба за перемогу розгорнулася між норвежцем Йоганнесом Бьо та Домініком Віндішем. Бьо краще відпрацював на стійці та приніс Норвегії перемогу.
Італієць Віндіш утримав другу сходинку – срібло.
За бронзу до останньої стрільби боролися чех Міхал Крчмарж та українець Дмитро Підручний. Підручний пішов на штрафне коло, чим дозволив Крчмаржу виграти для Чехії бронзу.
Підручний фінішував п'ятим, програвши німцю Бенедікту Доллю 7 секунд.