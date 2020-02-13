Чемпіонат світу з біатлону: Україна прикро втратила нагороду

В італійському Антхольці 13 лютого стартував чемпіонат світу з біатлону. Першою гонкою була класична змішана естафета.

Результати гонки

1. Норвегія

2. Італія

​3. Чехія

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5. Україна

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Хід гонки

На першому етапі значна частина біатлоністок трималася у тісній групі. Тільки після другої стрільби відриви дещо зросли.

The mixed relay is off! Who will be crowned World Champions in #antholz2020? Join us for all the action live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/4mN8uaabtf — IBU World Cup (@IBU_WC) February 13, 2020

Лідерство в естафеті захопила норвежка Марте Олсбю Ройселанд. За нею бігла італійка Ліза Віттоцці.

Українка Анастасія Меркушина, яка після стрільби була другою, передала естафету Юлії Джимі сьомою.

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За результатами другого етапу Тіріль Екхофф закріпила лідерство для Норвегії. Італія продовжувала утримувати другу сходинку. Українка Джима попри 2 запасні патрони на "стійці" піднялася на 5-е місце.

За результатами третього етапу, на якому вже бігли чоловіки, розподіл сил не змінився. Тар'єй Бьо попри два промахи зберіг лідерство для Норвегії. Услід за ним бігли італієць Лукас Хофер та чех Ондржей Моравець.

Українець Артем Прима використав 2 запасні патрони і тримався у топ-5 з відставанням від третього місця майже 30 секунд.

На останньому етапі боротьба за перемогу розгорнулася між норвежцем Йоганнесом Бьо та Домініком Віндішем. Бьо краще відпрацював на стійці та приніс Норвегії перемогу.

Італієць Віндіш утримав другу сходинку – срібло.

Nervous shooting in the stand but they all go down for J.T Boe who takes the lead, Italy remain second and the Czech Republic third. #antholz2020 Watch the end of the race on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/aw9yCohKex — IBU World Cup (@IBU_WC) February 13, 2020

За бронзу до останньої стрільби боролися чех Міхал Крчмарж та українець Дмитро Підручний. Підручний пішов на штрафне коло, чим дозволив Крчмаржу виграти для Чехії бронзу.

Підручний фінішував п'ятим, програвши німцю Бенедікту Доллю 7 секунд.