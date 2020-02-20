Чемпіонат світу з біатлону: Українка Меркушина поскаржилася на нечесну гру суперниць

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина прокоментувала виступ на чемпіонаті світу за підсумками одиночної змішаної естафети. Разом з Дмитром Підручним вона фінішувала 10-ю.

Меркушина після гонки в інтерв'ю телеканалу "UA:Перший" поскаржилася на нечесну гру суперниць.

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На першому колі була нечесна гра з боку деяких дівчат: ходили по палицях, лижах, виштовхували інших. Доротея Вірер теж скаржилася на це в роздягальні. Побачимо, чи буде брудна гра на жіночій естафеті. Буду давати здачі, якщо будуть бити по палках,

– сказала Меркушина.

Після третього етапу, на якому бігла Меркушина, Україна зберігала шанси на нагороду. Однак Дмитро Підручний використав 3 додаткові патрони на першій стрільбі й втратив шанс поборотися за подіум.

Після гонки Підручний заявив, що йому було складно весь час наздоганяти суперників.

"Доводилося постійно наздоганяти. Можливо, через це не впорався на стрільбі. Начебто вітер такий же був. Намагався зменшити відставання. На 1-му етапі вийшло, а на 2-му вже ні. Нам разом з Меркушиною бігати комфортно", – зазначив Дмитро.

Також він сказав, що готується до мас-старту, який відбудеться 23 лютого. Підручний буде єдиним представником України в гонці.