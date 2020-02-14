Чемпіонат світу з біатлону: Україну вперше в історії представлять 5 біатлоністів

Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону назвав склад на спринтерську гонку чемпіонату світу. Гонка відбудеться у суботу, 15 лютого.

Про склад на спринт в Антхольці повідомив старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

До теми: Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок

Склад на спринт

Дмитро Підручний

Артем Прима

Сергій Семенов

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Вперше на світовій першості чоловічу українську команду представлятимуть п'ятеро спортсменів.

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Це стало можливим завдяки перемозі Дмитра Підручного на чемпіонаті світу у 2019 році. Як відомо, торік у шведському Естерсунді Дмитро виграв гонку переслідування.

Підручний досі єдиний українець, який виграв золото чемпіонату світу.

Після двох днів на чемпіонаті світу 2020 в Італії збірна Україна не здобула жодної медалі.

13 лютого у змішаній естафеті українці стали 5-и, а 14-го лютого Олена Підгрушна посіла 4-у сходинку в спринті.