24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Чемпіонат світу з біатлону: Україну вперше в історії представлять 5 біатлоністів

1
Дмитро Підручний / GETTY IMAGES

Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону назвав склад на спринтерську гонку чемпіонату світу. Гонка відбудеться у суботу, 15 лютого.

Про склад на спринт в Антхольці повідомив старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

До теми: Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок

Склад на спринт

  • Дмитро Підручний
  • Артем Прима
  • Сергій Семенов
  • Антон Дудченко
  • Богдан Цимбал

Вперше на світовій першості чоловічу українську команду представлятимуть п'ятеро спортсменів.

Важливо: Чемпіонат світу з біатлону: де дивитися онлайн

Це стало можливим завдяки перемозі Дмитра Підручного на чемпіонаті світу у 2019 році. Як відомо, торік у шведському Естерсунді Дмитро виграв гонку переслідування.

Підручний досі єдиний українець, який виграв золото чемпіонату світу.

Після двох днів на чемпіонаті світу 2020 в Італії збірна Україна не здобула жодної медалі.

13 лютого у змішаній естафеті українці стали 5-и, а 14-го лютого Олена Підгрушна посіла 4-у сходинку в спринті.

Стрітення Господнє: що не можна робити в це свято
сьогодні
24823
Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Чемпіонат світу з біатлону Новини Спорту Новини біатлону
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:43 Як Лунін провів перший місяць в "Ов'єдо" – відео яскравих сейвів українця
Юрій Семенюк 161
сьогодні 10:17 Харків, Київ та Львів приймуть матчі збірної України перед Євро-2020: дати та суперники
Ігор Саджениця 1236
сьогодні 09:06 Жінки українських боксерів: фото красунь, з яким вони святкують День святого Валентина
Андрій Тудовші 14877
13 лютого 21:25 Заміна кардіо навантаженням: як плавання впливає на здоров’я людини
Назарій Дзюбановський 2596
13 лютого 14:40 Влада Львова підтримала створення "Народної команди "Карпати"
Ігор Саджениця 877
Новини
Більше новин
Залиште відгук