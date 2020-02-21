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Чемпіонат світу з біатлону: в якому складі збірна України виступить у чоловічій естафеті

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Дмитро Підручний / biathlon.com.ua

У суботу, 22 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону відбудуться класичні естафети. Вслід за жіночими команди з "четвірками" на гонку визначилися і чоловіки.

Розпочинатиме гонку у складі збірної України Артем Прима. Останній етап закриватиме капітан команди Дмитро Підручний.

До теми: Чемпіонат світу з біатлону: склад жіночої збірної на вирішальну естафету

Склад збірної України

  • Артем Прима
  • Сергій Семенов
  • Руслан Ткаленко
  • Дмитро Підручний

У такому складі чоловічі збірна України в цьому сезоні в естафеті не виступала. 

Чоловіча естафета розпочнеться о 15:45.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Чемпіонат світу з біатлону Спорт Новини біатлону
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