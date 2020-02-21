Чемпіонат світу з біатлону: в якому складі збірна України виступить у чоловічій естафеті
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У суботу, 22 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону відбудуться класичні естафети. Вслід за жіночими команди з "четвірками" на гонку визначилися і чоловіки.
Розпочинатиме гонку у складі збірної України Артем Прима. Останній етап закриватиме капітан команди Дмитро Підручний.
До теми: Чемпіонат світу з біатлону: склад жіночої збірної на вирішальну естафету
Склад збірної України
- Артем Прима
- Сергій Семенов
- Руслан Ткаленко
- Дмитро Підручний
У такому складі чоловічі збірна України в цьому сезоні в естафеті не виступала.
Чоловіча естафета розпочнеться о 15:45.
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