Чемпіонат світу з біатлону: визначився склад збірної України без Підручного

В італійському Антхольці у середу, 19 лютого, відбудеться індивідуальна гонка серед чоловіків Чемпіонату світу з біатлону 2020. Для участі тренери збірної України заявили чотирьох спортсменів.

Двоє з них будуть у групі, що відкриватиме гонку.

До слова: Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок

Загалом для участі заявлені:

Сергій Семенов (8);

Артем Прима (17);

Руслан Ткаленко (65);

Антон Дудченко (90).

Індивідуальну гонку пропустить капітан збірної України Дмитро Підручний. У ньго виникли проблеми зі спиною під час гонки переслідування, тож тренери вирішили поберегти лідера.

Очікується, що Підручний повернеться до збірної для участі в індивідуальній змішаній естафеті, яка відбудеться у четвер, 20 лютого.

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