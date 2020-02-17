Чемпіонат світу з біатлону: збірна України назвала склад на вирішальну гонку для Джими
Тренерський штаб жіночої збірної України визначився зі складом команди на індивідуальну гонку. Жіноча "індивідуалка" відбудеться у вівторок, 18-го лютого.
Склад назвав тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков, інформує "Суспільне Біатлон".
До теми: Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок
Склад збірної України:
- Анастасія Меркушина
- Юлія Джима
- Валентина Семеренко
- Віта Семеренко
Капітан команди Олена Підгрушна пропустить гонку. Її вирішили приберегти на класичну естафету.
Індивідуальна гонка буде важливою для українки Юлії Джими. 29-річна спортсменка претендує на малий Кришталевий глобус у сезоні 2019/2020.
Детальніше про шанси Джими – читайте у матеріалі Спорт24.
Зазначимо, що чоловічу гонку, яка відбудеться 19-го лютого, пропустить Дмитро Підручний.
Важливо Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок
За підсумками п'яти гонок на чемпіонаті світу в Антхольці українські біатлоністи не здобули жодної нагороди.
Збірна України двічі зупинялася за крок від медалі. В естафеті "синьо-жовті" посіли 5-у сходинку. А Олена Підгрушна у спринті фінішувала 4-ю.
У медальному заліку лідирує Норвегія.