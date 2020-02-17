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Чемпіонат світу з біатлону: збірна України назвала склад на вирішальну гонку для Джими

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Юлія Джима / 24 канал

Тренерський штаб жіночої збірної України визначився зі складом команди на індивідуальну гонку. Жіноча "індивідуалка" відбудеться у вівторок, 18-го лютого.

Склад назвав тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков, інформує "Суспільне Біатлон".

До теми: Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок

Склад збірної України:

  • Анастасія Меркушина
  • Юлія Джима
  • Валентина Семеренко
  • Віта Семеренко

Капітан команди Олена Підгрушна пропустить гонку. Її вирішили приберегти на класичну естафету.

Індивідуальна гонка буде важливою для українки Юлії Джими. 29-річна спортсменка претендує на малий Кришталевий глобус у сезоні 2019/2020.

Детальніше про шанси Джими – читайте у матеріалі Спорт24.

Зазначимо, що чоловічу гонку, яка відбудеться 19-го лютого, пропустить Дмитро Підручний.

Важливо Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок

За підсумками п'яти гонок на чемпіонаті світу в Антхольці українські біатлоністи не здобули жодної нагороди.

Збірна України двічі зупинялася за крок від медалі. В естафеті "синьо-жовті" посіли 5-у сходинку. А Олена Підгрушна у спринті фінішувала 4-ю.

У медальному заліку лідирує Норвегія.

До речі: Чемпіонат світу з біатлону: де дивитися онлайн

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Чемпіонат світу з біатлону Спорт Новини біатлону
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