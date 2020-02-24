Чемпіонат світу з біатлону: збірна України встановила унікальне досягнення

Збірна України з біатлону ось уже восьмий поспіль чемпіонат світу здобуває бодай одну медаль. За цим показником "синьо-жовтим" не поступаються тільки грізні команди Норвегії, Німеччини та Франції.

Чемпіонат світу відбувається щороку, окрім сезону, коли проводиться зимова Олімпіада. Таким чином, за останні 10 років відбулося 8 чемпіонатів світу та три Олімпіади.

До теми: Чемпіонат світу з біатлону 2020: медальний залік

На всіх восьми чемпіонатах світу збірна України здобувала як мінімум одну медаль.

Востаннє Україна не привозила нагороду з чемпіонату світу 2009 року, який відбувався у Пхьончхані (Південна Корея).

На восьми чемпіонатах світу збірна України завоювала 15 нагород: три золота, два срібла й 10 бронзових медалей.

Найбільш врожайним для України був чемпіонат світу 2013 у Нове-Мєсто (Чехія). На ньому українці виграли 5 нагород: 1 золоту й срібну та 3 бронзові.

За останні 10 років чемпіонами світу з біатлону серед українців ставали Дмитро Підручний (2019), Валентина Семеренко (2015) та Олена Підгрушна (2013).

Всього за період Незалежності України тільки четверо наших біатлоністів та біатлоністок вигравали золото чемпіонату світу.

Окрім Підручного, Підгрушної та Семеренко, золото вигравала Олена Зубрилова. У 1999 році Зубрилова виграла три золота, а у 2002 – одне.