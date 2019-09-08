Чемпіонат світу з футболу 2030 року може відбутися одразу у трьох країнах

Президент Еквадору Ленін Морено запропонував Колумбії та Перу разом прийняти Чемпіонат світу з футболу 2030 року.

Інформацію про таку пропозицію Ленін Морено опублікував у себе у твіттері.

До слова: ФІФА представила офіційний логотип Чемпіонату світу 2022 року в Катарі

"Я запропонував президентам [Колумбії] Івану Дуке та [Перу] Мартіну Віскарра організувати чемпіонат світу з футболу в Еквадорі, Колумбії та Перу у 2030 році. В цьому році у Південної Америки є хороші шанси прийняти ЧС. Ми надамо повну підтримку Федерації футболу Еквадору і її керівнику", – написав Ленін Морено.

Ayer propuse a los presidentes @IvanDuque y @MartinVizcarraC que organicemos el Mundial de Fútbol Ecuador, Colombia y Perú 2030, año en el que Sudamérica está favorecida para ser sede. ¡Todo nuestro apoyo a la @FEFecuador y a su presidente @franciscoegas para lograrlo! pic.twitter.com/bRKg8hKGB7 — Lenín Moreno (@Lenin) September 7, 2019

Однак які шанси у країн Південної Америки зараз судити важко. Річ у тім, що у 2022 році Мундіаль прийме Катар. Після цього у 2026 році одразу три країни – Канада, США та Мексика. Південна Америка вже приймала Чемпіонат світу. Це було у 2014 році, де господаркою турніру була Бразилія. Після цього у 2018 році Мундіаль віддали Росії. Натомість Африка приймала турнір лише одного разу – у 2010 році господаркою Мундіалю була ПАР.