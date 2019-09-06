Чемпіонат світу з футболу серед юніорів може відбутися в Україні

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Чемпіонат світу з футболу серед юніорів може відбутися в Україні

Україна претендуватиме на проведення чемпіонату світу з футболу серед збірних U-17 чи U-20. Таку ідею озвучив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Однак за словами Павелка, Україні треба буде почекати як мінімум три-чотири роки, перші ніж претендувати на проведення турніру такого масштабу.

"Приймаються рішення в залежності від багатьох факторів. У нас тільки нещодавно у 2018 році пройшов фінал Ліги чемпіонів. Потрібна буде пауза, щоб через 3-4 роки до нас повернулося таке свято футболу. Ми реально оцінюємо свої шанси, зробимо все можливе, щоб наша заявка і країна отримала можливість проведення турніру, після розгляду всіх кандидатур", – розповів в коментарі телеканалу "Футбол 1/2" Андрій Павелко.

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Він також сподівається, що інші європейські країни підтримають українську заявку під час голосування в ФІФА. Поки ж УАФ заручилася підтримкою президента УЄФА Александера Чеферіна, який відвідав Україну.

Варто додати, що Україна може прийняти ще один знаковий матч. Харків є серед претендентів на проведення фіналу Ліги Європи 2021 року.

 

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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