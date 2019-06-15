Чемпіонат світу з футболу U-20: Еквадор переміг Італію у матчі за третє місце (відео)

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Еквадор переміг Італію у матчі за третє місце на ЧС U-20
Еквадор переміг Італію у матчі за третє місце на ЧС U-20 / Getty Images

У матчі за третє місце на чемпіонаті світу з футболу серед збірних U-20 зійшлися команди Еквадору та Італії. Перемогу святкували перші.

Еквадор – Італія 1:0
Гол: Міна, 104
Нереалізований пенальті: Олів'єрі, 95 (Італія)

Обидві команди мінімально програли у півфіналах. Італійці у драматичному матчі поступилися українцям, а еквадорці – команді Південної Кореї. При цьому зо в обох матчах команди, які програли, забивали м'ячі у ворота суперників, але їх не зараховували.

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Не менш драматичним виявився і матч між Еквадором та Італією у боротьбі за бронзові нагороди. Та боротьба на полі не вилилася у забиті голи за відведені 90 хвилин матчу. Тож обом командам довелося грати два екстра-тайми по 15 хвилин.

І вже у першому з них італійці отримали право на пенальті. Хоча порушення правил викликає сумніви. Та Марко Олів'єрі не зумів з позначки переграти Моїзеса Раміреса.

Натомість Еквадор свій гол зі стандарту забив.Після розіграшу штрафного відзначився Річард Міна. Його гол і приніс збірній Еквадору бронзові нагороди Чемпіонату світу U-20.

До слова: Збірна України U-20 вже грала з Південною Кореєю та перемогла

Головний приз же розіграють збірні України та Південної Кореї. Фінал Чемпіонату світу відбудеться у суботу, 15 червня. Початок о 19:00. Онлайн-трансляція – на Спорт24.

Відеоогляд матчу Еквадор – Італія
(якщо відео не відкривається, його можна переглянути на YouTube за посиланням)

 

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Чемпіонат світу U-20
Джерело: 24 канал
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