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Чемпіонат світу з хокею серед жінок: Україна в овертаймі поступилась Туреччині

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Жіноча збірна України з хокею / otv.ua

В Акурейрі (Ісландія) жіноча збірна України з хокею розпочала виступи на чемпіонаті світу у дивізіоні 2 група В. У першому матчі наші дівчата зуміли зробити камбек у дві шайби проти Туреччини, але програли в овертаймі.

У своєму першому груповому матчі збірна України поступилась Туреччині. У свій актив наші дівчата записали одне залікове очко.

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Україна – Туреччина 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Вже на восьмій хвилині зустрічі збірна України залишилась у меншості, а рахунок на табло був 0:2 на користь турецьких хокеїсток.

На 20-й хвилині зустрічі Україна взяла перевагу у свої руки. Тепер вже хокеїстки з Туреччини пів періоду провели на своїй частині майданчику, чим зуміли скористатися Тетяна Чижова і Юлія Добровольська, які по черзі засмутили воротаря суперниць і зрівняли рахунок. 

У третьому періоді турецькі хокеїстки грали дуже обережно. Обидві збірні фізично "підсіли" й довели гру до овертайму, але тут доля більше посміхнулась збірній Туреччині.

Додамо, наступним суперником збірної України буде Хорватія. Нашими груповими суперниками також є збірні Ісландії, Нової Зеландії та Австралії.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Хокей
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