Чемпіонат світу з хокею: що можна очікувати від збірної України

З 28 квітня по 4 травня в Естонії пройде Чемпіонат світу з хокею (Дивізіон 1В). Нідерланди, Польща, Україна, Японія, Естонія, Румунія – шість команд поборються за титул найсильнішої та вихід в дивізіон рангом вище.

В цьому році, збірна України є симбіозом досвідчених і молодих гравців. Вперше на чемпіонат світу поїдуть такі спортсмени, як Олександр Пересунько, Ігор Мережко та Дмитро Даниленко. На минулому юніорському чемпіонаті світу ці спортсмени показали неймовірний результат. Вони змогли здобути перемогу і вивели команду на дивізіон вище.

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Варто зазначити, що Ігор Мережко не перший рік виступає в одній з кращих юніорських ліг світу – WHL, а Олександр Пересунько став найкращим атакуючим гравцем заокеанського чемпіонату NCDC.

Також, зміни торкнулися і тренерського штабу – національну команду очолив Андрій Срюбко.

Одним з лідерів нашої групи вважається Польща, яка раніше виступала в дивізіоні вище. Взимку збірна України поступилася полякам на товариському турнірі. Зараз же українська команда рішуче налаштована на перемогу.

Телеканал XSPORT покаже матчі чемпіонатом світу з хокею у прямому ефірі.