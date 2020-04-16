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Чемпіонат Таджикистану? Я до такого рівня не опускаюся, – Олег Блохін

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Олег Блохін / Команда №1

Знаменитий український футболіст і тренер Олег Блохін розповів, як проводить час на карантині і що він думає про коронавірус.

Блохін зізнався, що не стежить за чемпіонатами Білорусі і Таджикистану під час карантину.

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За чим там стежити! Білоруси всерйоз говорять, що турнір у них сильніше українського – але це ж навіть не смішно. Чемпіонат Таджикистану? Я до такого рівня не опускаюся (сміється). І нашу-то Прем'єр-лігу до паузи насилу дивлюсь, в іспанському, італійському або англійському чемпіонаті не кожен матч інтерес викликав, а тут – Білорусь і, тим більше, Таджикистан",
– сказав фахівець в інтерв'ю "Футбольний клуб".

Блохін розповів і про свої захоплення на час карантину: "До карантину ходив на пілатес, тепер займаюся ним вдома. Під настрій можу почитати, але не електронні, а живі, паперові книги. Від комп'ютерів і планшетів сильно втомлюються очі. А ще – любимо з дружиною розгадувати кросворди. Це заняття добре тренує пам'ять. Шкода, дочки не сильні в шахах".

  • У минулому році фахівець переніс операцію з видалення міжхребцевої грижі, але зараз почуває себе нормально.
  • Останнім у тренерській кар’єрі Блохіна було київське "Динамо". Наразі він понад п’ять років залишається без тренерської роботи після звільнення в "Динамо" в квітні 2014 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Коронавірус COVID-19 Футбол Новини Білорусі Таджикистан Олег Блохін
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