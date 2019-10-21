Чемпіонат України слабкий і не може бути показником сили "Шахтаря", – тренер "Динамо" Загреб

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Ненад Беліца
Ненад Беліца / gnkdinamo.hr

Наставник загребського "Динамо" Ненад Беліца поділився очікуваннями від матчу проти "Шахтаря". Команди зустрінуться 22 жовтня у Лізі чемпіонів.

Головний тренер хорватів назвав український чемпіонат досить слабким, тому він не є показником сили "Шахтаря".

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Наш тренерський штаб переглядав матчі "Шахтаря", але їх чемпіонат досить слабкий і не може бути показником сили суперника. Ми більше орієнтувалися на матчі в Лізі чемпіонів, в тому числі торішні. У них дуже сильна команда. Сподіваюся, що зіграємо краще, ніж в недавній зустрічі з "Манчестер Сіті", і повернемося додому з позитивним результатом,
– цитує тренера загребського "Динамо" сайт УЄФА.

Що відомо про матч "Шахтар" – "Динамо" Загреб?Поєдинок в рамках 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 22 жовтня у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст". Початок гри о 19:55. Головним рефері поєдинку буде Антоніо Матеу Лаос.

До матчу з хорватськими "динамівцями" донеччани провели матч 11 туру чемпіонату України. "Гірники" знищив "Колос" з рахунком 6:0.

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Наразі "Шахтар" єдиний клуб з топ-ліг Європи, який не зазнавав втрат на внутрішній арені.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтар Ліга чемпіонів
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