Чемпіонат України з баскетболу достроково завершили — деталі

12 березня в онлайн режимі відбулося екстрене засідання виконкому Федерації баскетболу України, на якому було прийнято ряд важливих питань щодо проведення офіційних змагань під егідою ФБУ в умовах поширення в світі коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

До слова У зіркового захисника "Ювентуса" Ругані виявили коронавірус

Підсумком засідання стало завершення всіх баскетбольних змагань в Україні під егідою ФБУ:

Завершити проведення чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд в Суперлізі і Вищій лізі.

Завершити проведення чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд у Суперлізі і Вищій лізі.

Перенести Фінал чотирьох Кубка України серед чоловічих команд на вересень 2020 року.

Призупинити проведення чемпіонату України Суперліга 3х3, а також Молодіжних Ліг до 3 квітня 2020 року.

Призери чемпіонатів будуть визначені відповідно до рейтингу команд на момент закінчення змагань.

До слова, НБА призупинила всі матчі на невизначений термін через коронавірус. Згідно із заявою, один з гравців "Юти Джаз" здав позитивний результат на коронавірус.

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