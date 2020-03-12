Чемпіонат України з баскетболу достроково завершили — деталі
12 березня в онлайн режимі відбулося екстрене засідання виконкому Федерації баскетболу України, на якому було прийнято ряд важливих питань щодо проведення офіційних змагань під егідою ФБУ в умовах поширення в світі коронавірусу COVID-19.
Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.
До слова У зіркового захисника "Ювентуса" Ругані виявили коронавірус
Підсумком засідання стало завершення всіх баскетбольних змагань в Україні під егідою ФБУ:
- Завершити проведення чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд в Суперлізі і Вищій лізі.
- Завершити проведення чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд у Суперлізі і Вищій лізі.
- Перенести Фінал чотирьох Кубка України серед чоловічих команд на вересень 2020 року.
- Призупинити проведення чемпіонату України Суперліга 3х3, а також Молодіжних Ліг до 3 квітня 2020 року.
Призери чемпіонатів будуть визначені відповідно до рейтингу команд на момент закінчення змагань.
До слова, НБА призупинила всі матчі на невизначений термін через коронавірус. Згідно із заявою, один з гравців "Юти Джаз" здав позитивний результат на коронавірус.
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