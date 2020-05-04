Чемпіонат України з футболу може перейти на нову систему

УЄФА вивчає можливість проведення турнірів по системі "весна-осінь" в країнах, де застосовується формат "осінь-весна". Україна, в якій футбольний сезон відбувається у форматі "осінь-весна", може перейти на іншу систему.

Як повідомляє "Спорт-Експрес", ініціатива пов'язана з бажанням УЄФА дограти нинішній сезон.

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При використанні системи "весна-осінь" дограти сезон 2019/2020 можна буде в серпні-листопаді 2020 року.

Наступний сезон розпочнеться у лютому-березні 2021-го.

Також зміна системи може бути пов'язана з проведенням чемпіонату світу в Катарі, який запланований на грудень 2022.

У разі проведення національних чемпіонатів за системою "весна-осінь", старт турніру доведеться на кінцівку сезону, а не на середину, як раніше.

Догравання футбольного сезону: головне

У Європі усі національні першості, окрім білоруської, призупинені через пандемію коронавірусу.

У Франції та Нідерландах офіційно вирішили достроково завершити сезон. Якщо перші визнали чемпіоном ПСЖ, то в Нідерландах вирішили не визначати переможця сезону.

Також достроково завершити сезон планує Бельгія.

Очікується, що чемпіонат України з футболу відновиться 30 травня.

Першою країною, де відновиться футбольний сезон, може стати Німеччина. Там команди вже тренуються.

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