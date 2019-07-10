Чемпіонат України з футболу офіційно вирішили розширити

У середу, 10 липня, у Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу. За підсумками проведеної роботи комітет затвердив формат Всеукраїнських змагань серед команд клубів УПЛ на три сезони.

У сезон-2019/2020 у чемпіонаті України виступатимуть 12 клубів, як останні три сезони.

Читайте також: Ярмоленко отримав новий номер у "Вест Хемі"

Зміни відбудуться у двох наступних сезонах. У сезоні 2020/2021 чемпіонат буде розширено до 14 клубів. У сезоні 2021/2022 вже буде 16 клубів.

Востаннє чемпіонат України проводився з 14 командами у сезоні 2015/2016, коли чемпіоном стало "Динамо". 16 команд було в сезоні 2013/2014, а чемпіоном став "Шахтар".

Також Виконавчий комітет Української асоціації футболу підтримав проект змін до Регламенту української Прем’єр-ліги, що регулюють процедуру впровадження системи VAR.