Чемпіонат України з футболу офіційно вирішили розширити

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Чемпіонат України з футболу офіційно вирішили розширити
Чемпіонат України з футболу офіційно вирішили розширити / shakhtar.com

У середу, 10 липня, у Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу. За підсумками проведеної роботи комітет затвердив формат Всеукраїнських змагань серед команд клубів УПЛ на три сезони.

У сезон-2019/2020 у чемпіонаті України виступатимуть 12 клубів, як останні три сезони.

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Зміни відбудуться у двох наступних сезонах. У сезоні 2020/2021 чемпіонат буде розширено до 14 клубів. У сезоні 2021/2022 вже буде 16 клубів.

Востаннє чемпіонат України проводився з 14 командами у сезоні 2015/2016, коли чемпіоном стало "Динамо". 16 команд було в сезоні 2013/2014, а чемпіоном став "Шахтар".

Також Виконавчий комітет Української асоціації футболу підтримав проект змін до Регламенту української Прем’єр-ліги, що регулюють процедуру впровадження системи VAR.

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Теги: Футбол Спорт УПЛ Новини Спорту
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