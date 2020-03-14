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Чемпіонат України з футболу призупинять через коронавірус

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Чемпіонат України з футболу призупинять через коронавірус / fcdynamo.kiev.ua

Чемпіонат України з футболу (УПЛ) може бути призупинений через пандемію коронавірусу. Наразі футбольні матчі в Україні відбуваються без глядачів.

Видання Tribuna.com інформує, що рішення щодо призупинення УПЛ буде прийнято у вівторок, 17 березня.

У цей день УПЛ проведе консультації з УЄФА з питання можливого припинення чемпіонату через коронавірус.

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17 березня УЄФА проведе екстрене засідання, на якому буде прийнято рішення щодо долі Євро-2020. Участь в онлайн-засіданні візьмуть всі асоціації УЄФА.

Більшість європейських чемпіонатів вже припинені до квітня через загрозу поширення коронавірусу.

В Україні прийнято рішення, що футбольні матчі відбуватимуться без глядачів.

Коронавірус в Україні

  • Станом на 14 березня в Україні одна людина померла від коронавірусу. Жінка літнього віку померла у Радомишлі. Вона мала підвищену температуру, але запізно звернулася до лікарів.
  • В Україні зафіксували 2 випадки захворювання. Обидва випадки у Чернівецькій області.

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  • 12 березня в Україні розпочались обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні.
  • Україна з 15 березня закриває усі наземні кордони, а також із 17 березня на два тижні зупиняє авіасполучення. В Україну буде заборонено в'їжджати іноземцям.
  • Українці, які прибуватимуть з тих країн, де епідемія коронавірусу, відправлятимуть на обсервацію.


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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Коронавірус в Україні УПЛ Спорт Футбол
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