Чемпіонат України з футболу стартує 28 липня, тоді ж зіграють "Динамо" та "Шахтар"

У середу, 12 червня, відбулося засідання команд УПЛ. На ньому було визначено початок чемпіонату.

За даними журналіста Кирила Крижановського, УПЛ стартує 28 липня. В цей день зіграють частину матчів УПЛ.

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В цей же день заплановано і матч за Суперкубок України в Одесі, де зіграють київське "Динамо" та донецький "Шахтар". Попередньо матч мав відбутися у неділю, 21 липня. Однак через ймовірне проведення у цей день позачергових виборів до Верховної Ради, матч довелося перенести. Причина – правоохоронці не можуть гарантувати безпеку у день проведення матчу через залучення до охорони порядку в день виборів.

В Україні вже переносили матчі чемпіонату через вибори. 31 березня та 21 квітня, коли відбулися перший та другий тур виборів президента України, матчі УПЛ в ці вихідні не відбувалися. Відтак довелося змістити весь календар матчів. Через що чемпіонат України закінчився лише 30 травня.

Коли відбудуться вибори до Верховної Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

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Головні дати дострокових виборів до Верховної Ради 2019