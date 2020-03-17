Чемпіонат України з хокею призупинено – коли дограють плей-офф турніру
Директорат Української хокейної ліги вирішив призупинити чемпіонат України, у зв'язку з заходами, прийнятими Кабінетом Міністрів України щодо запобігання поширення коронавіруса.
Про це повідомляє пресслужба УХЛ.
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Матчі півфінальної стадії плей-офф УХЛ дограють у вересні 2020 року. Новий сезон Української хокейної ліги почнеться 1 жовтня 2020 року.
В 1/2 фіналу плей-офф зіграють "Кременчук" – "Білий Барс" і "Донбас" – "Дніпро".
Карантин в Україні: основне станом на 17 березня
- Україна ввела карантин на своїй територій через пандемію коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.
- Окрім того, держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- З 12:00 18 березня обмеження стосуватимуться і міжміського транспорту. Будуть заборонені будь-які пасажирські залізничні, авіа- та автобусні перевезення.
- У містах діють суворі обмеження на користування громадським транспортом, у маршрутках можна їздити лише по 10 осіб, а у вагонах трамваю та тролейбусах по 20. Метро у Києві, Дніпрі та Харкові упродовж 17 березня взагалі припиняють роботу.
- Також у містах закриваються усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки і страхові компанії.
- У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня введений режим надзвичайної ситуації.
Карантин в Україні: основні обмеження / Інфографіка 24 каналу
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