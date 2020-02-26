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Чемпіонат Європи з біатлону: результати всіх гонок

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Чемпіонат Європи з біатлону: результати всіх гонок / IBU

Чемпіонат Європи з біатлону триватиме у білоруських Раубічах з 26 лютого до 1 березня. Результати всіх гонок – читайте у матеріалі Спорт24.

26 лютого

Суперспринт кваліфікація, чоловіки

1. Антон Смольський
2. Едуард Латипов
3. Віктор Кривко
...
6. Дмитро Підручний
13. Руслан Ткаленко
27. Артем Прима
35. Антон Дудченко
38. Сергій Семенов
60. Богдан Цимбал

До теми: Чемпіонат Європи з біатлону: медальний залік

Суперспринт кваліфікація, жінки

1. Дінара Алімбекова
2. Валентина Семеренко
3. Елізабет Хогберг
...
20. Юлія Журавок
22. Анастасія Меркушина
23. Олена Підгрушна
29. Віта Семеренко
58. Дар'я Блашко

Суперспринт фінал, чоловіки

1. Сергій Бочарніков (Білорусь)
2. Адам Вацлавик (Чехія)
3. Дмитро Підручний (Україна)
...
15. Руслан Ткаленко (Україна)
23. Артем Прима (Україна)

Варте уваги: Чемпіонат Європи з біатлону 2020: розклад гонок та де дивитися

Суперспринт фінал, жінки

1. Євгенія Павлова (Росія)
2. Олена Підгрушна (Україна)
3. Анаїс Шевальє (Франція)

4. Валентина Семеренко (Україна)
6. Анастасія Меркушина (Україна)
16. Віта Семеренко (Україна)
18. Юлія Журавок (Україна)

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
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