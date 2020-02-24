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Чемпіонат Європи з біатлону 2020: розклад гонок та де дивитися

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Чемпіонат Європи з біатлону 2020 де дивитися / twitter.com/ibu_wc

З 26 лютого по 1 березня в білоруських Раубічах відбудеться чемпіонат Європи 2020 року з біатлону.

В Україні всі гонки покаже в прямому ефірі телеканал "UA:Перший".

До теми: Чемпіонат світу з біатлону: збірна України встановила унікальне досягнення

Повний розклад гонок чемпіонату Європи з біатлону 2020:

26 лютого

15:45 – Індивідуальна гонка, чоловіки
19:15 – Індивідуальна гонка, жінки

27 лютого

16:00 – Одиночна змішана естафета
19:00 – Змішана естафета

29 лютого

11:30 – Спринт, чоловіки
14:30 – Спринт, жінки

1 березня

11:30 – Гонка переслідування, чоловіки
13:30 – Гонка переслідування, жінки

Збірна України на чемпіонаті світу з біатлону здобула єдину нагороду. У жіночій естафеті українки виграли бронзу. У медальному заліку наша збірна розділила 8-у позицію зі Швецією та Австрією.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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