Чемпіонат Європи з біатлону 2020: розклад гонок та де дивитися
З 26 лютого по 1 березня в білоруських Раубічах відбудеться чемпіонат Європи 2020 року з біатлону.
В Україні всі гонки покаже в прямому ефірі телеканал "UA:Перший".
До теми: Чемпіонат світу з біатлону: збірна України встановила унікальне досягнення
Повний розклад гонок чемпіонату Європи з біатлону 2020:
26 лютого
15:45 – Індивідуальна гонка, чоловіки
19:15 – Індивідуальна гонка, жінки
27 лютого
16:00 – Одиночна змішана естафета
19:00 – Змішана естафета
29 лютого
11:30 – Спринт, чоловіки
14:30 – Спринт, жінки
1 березня
11:30 – Гонка переслідування, чоловіки
13:30 – Гонка переслідування, жінки
Збірна України на чемпіонаті світу з біатлону здобула єдину нагороду. У жіночій естафеті українки виграли бронзу. У медальному заліку наша збірна розділила 8-у позицію зі Швецією та Австрією.