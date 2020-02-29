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Чемпіонат Європи з біатлону: двоє українок у топ-10

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Анастасія Меркушина / rus.uatv.ua

У Раубічах (Білорусь) в рамках чемпіонату Європи з біатлону відбулась жіноча спринтерська гонка. Українки не змогли здобути медалі.

Результати гонки

1. Елізабет Хогберг (Швеція)
2. Іда Лієн (Норвегія)
3. Ірина Кривко (Білорусь)
...
6. Анастасія Меркушина (Україна)
7. Валентина Семеренко (Україна)
28. Юлія Журавок (Україна)
31. Віта Семеренко (Україна)
56. Дарія Блашко (Україна)

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Шведка Елізабет Хегберг попри один промах у гонці показала високу швидкість та здобула перемогу у спринтерській гонці. Випередила вона біатлоністку із Норвегії Іду Лієн, яка здобула срібло гонки. На третю сходинку п'єдесталу піднялась білоруська біатлоністка Ірина Кривко. 

Українські біатлоністки залишились без медалей, але потрапили у топ-10. Найвищою із представниць України стала Анастасія Меркушина – 6-те місце. Українка Валентина Семеренко посіла – 7-му сходинку.

Інші українські дівчата Юлія Журавок, Віта Семеренко та Дарія Блашко розташувались на 28-й, 31-й та 56-й позиціях відповідно.

У гонці переслідування Україну представлять: Меркушина, сестри Семеренко, Журавок та Блашко.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Дарія Блашко Юлія Журавок Віта Семеренко Валентина Семеренко Анастасія Меркушина Спорт Новини біатлону
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