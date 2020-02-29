Чемпіонат Європи з біатлону: двоє українок у топ-10

У Раубічах (Білорусь) в рамках чемпіонату Європи з біатлону відбулась жіноча спринтерська гонка. Українки не змогли здобути медалі.

Результати гонки

1. Елізабет Хогберг (Швеція)

2. Іда Лієн (Норвегія)

3. Ірина Кривко (Білорусь)

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6. Анастасія Меркушина (Україна)

7. Валентина Семеренко (Україна)

28. Юлія Журавок (Україна)

31. Віта Семеренко (Україна)

56. Дарія Блашко (Україна)

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Шведка Елізабет Хегберг попри один промах у гонці показала високу швидкість та здобула перемогу у спринтерській гонці. Випередила вона біатлоністку із Норвегії Іду Лієн, яка здобула срібло гонки. На третю сходинку п'єдесталу піднялась білоруська біатлоністка Ірина Кривко.

Українські біатлоністки залишились без медалей, але потрапили у топ-10. Найвищою із представниць України стала Анастасія Меркушина – 6-те місце. Українка Валентина Семеренко посіла – 7-му сходинку.

Інші українські дівчата Юлія Журавок, Віта Семеренко та Дарія Блашко розташувались на 28-й, 31-й та 56-й позиціях відповідно.

У гонці переслідування Україну представлять: Меркушина, сестри Семеренко, Журавок та Блашко.